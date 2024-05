Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Zobacz podpowiedzi wypraw

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w woj. podlaskim ma być od 14°C do 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 8% do 64%. W niedzielę 02 czerwca w woj. podlaskim ma być od 15°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 47%. 🚲 Trasa rowerowa: Sokołów Podlaski - Grabarka Początek trasy: Ciechanowiec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 125,58 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 1 796 m

Suma zjazdów: 1 790 m Nwg.piotr poleca tę trasę

Niezbyt przyjemna trasa: duży ruch na odcinku Sokołów - Siemiatycze. Warto jednak ją przejechać ze względu na widoki, zwłaszcza w okolicach Drohiczyna. Od Drohiczyna do Siemiatycz sporo górek do pokonania.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Suraża Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,62 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 360 m

Suma zjazdów: 366 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza traska typowo rodzinna około 35 km bez walorów krajoznawczych i przyrodniczych, ale jak najbardziej edukacyjna. Odwiedziłem muzeum w Surażu (archeologiczno-etnograficzne) porozmawiałem sobie z panem Litwienczukiem, przeniosłem się w "przeszłość", no i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o Podlasiu. Pan Litwieńczuk to już ponad 80-letni mężczyzna, ale bardzo ciekawie opowiada o swoich eksponatach i o dawnych dziejach Podlasia. Jak ktoś lubi historię, archeologię i etnografię, no i słuchać, to polecam tę wycieczkę jako rodzinną, bo niedługą. My pojechaliśmy do Uchowa PKP i stamtąd przez Suraż do domu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Białowieży Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,05 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 430 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje Wyruszyliśmy z miejsca naszego zakwaterowania w Suszczym Borku, asfaltem do Narewki i dalej w kierunku wsi Gruszki.

Za gruszkami juz tylko przez las drogami gruntowymi ale twardymi do Białowieży. Po drodze zobaczyliśmy między innymi żubry w rezerwacie pokazowym i zwiedziliśmy skansen w Białowieży.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Hajnówce

🚲 Trasa rowerowa: Niedziela Palmowa w Łysych Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 175,94 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Suma zjazdów: 1 310 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Łyse. Jedne z najbarwniejszych Niedziel Palmowych w Polsce odbywa się w Łysych na Kurpiach. Dzięki staraniom księdza proboszcza Pogorzelskiego, który w 1969r ogłosił konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocna, tradycja nie upadła. W tym roku najwyższa miała ponad 6m wysokości, ale i pozostałe prezentowały się pięknie.

Ogólnie trzeba zacząć od początku. Trasa wiodła przez Łomżę, Nowogród do Zbójnej. To tu już mogliśmy spotkać pierwsze kobiety ładnie ubrane w stroje kurpiowskie. Nawet "świątki" w ogrodzie były przyozdobione regionalnym bieżnikiem. Dojazd do Łysych obecnie jest ułatwiony. Kilka lat temu poprawiono drogę. Niestety asfalt już jest popękany i trochę jak ja to nazywam "tępy". Ale w porównaniu z poprzednią droga, która słynęła z ilość dziur to i tak super. Żeby nie wracać po własnym śladzie postanowiliśmy pojechać do Kadzidła a stamtąd przez Ostrołękę do domu. W Ostrołęce zjedliśmy smaczna pizze...coś ostatnio gustujemy w tej potrawie :). Chyba to podstawowe nasze danie na wyjazdach :). Kilka kilometrów za Ostrołęką Adaś złapał kapcia. Tempo troszkę spadło bo niestety pompka ręczna nie pozwala na dobicie naprawdę dużego ciśnienia w kole. Ale szczęśliwie dojechaliśmy już bez większych perturbacji.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Majątek Howieny Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 166,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 040 m

Suma zjazdów: 1 036 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Ładna pogoda, Boże Ciało co tu robić? Może by tak odwiedzić agroturystykę o nazwie Majątek Howieny, który znajduje się w pobliżu Białegostoku. Trochę kluczyliśmy, ale mogliśmy pooglądać fajne krajobrazy. Jeśli nie byliście w okolicach Kurowa i Waniewa to koniecznie, koniecznie odwiedźcie je. W Łapach też jest kilka miejsc wartych zobaczenia, które odłożyliśmy na drogę po powrotną. Niestety wybraliśmy trochę inna trasę i w związku z tym Łapy zostaną na następną wyprawę.

Majątek Howieny, miejsce ciekawe. Mini zoo, kilka karczm. Ogólnie teren typowo rekreacyjny do spędzania czasu na świeżym powietrzu przez mieszczuchów :). Wiatrak, trochę wiejskich akcentów i kilkanaście starych samochodów. Niestety gospodarze życzą sobie po 10 zł za wejście na teren. Droga powrotna trasą Białystok - Wysokie Mazowieckie. Przy święcie ruch był umiarkowany więc można było bezpiecznie przemknąć do Sokół a tam już przez Kalinowo i Jabłonkę do domku. Nawierzchnia ogólnie bardzo dobra. Jedynie od wsi Pomigacze do samego Majątku trzeba przejechać szutrową drogą ok 800m. czyli 4,5/6

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Serpelic Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,06 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 89 m

Suma zjazdów: 60 m Adi1210 poleca tę trasę Malownicza trasa, urozmaicona widokowo. Głównie asfalt. Na odcinku powrotnym z Wandopola do Serpelic droga gruntowa miejscami piaszczysta. Jadąc z Borsuk do Gnojna, przepiękny punkt widokowy na zakole i dolinę Bugu. Fotki w załączeniu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemiatycz

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow - Pisz - Szczuczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 226,06 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 284 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Podobno najlepiej smakują piosenki i filmy, które już znamy lub oglądaliśmy... a może inaczej to leciało???? :). W każdym razie planując niedzielną trasę na punkt odpoczynku i obiadu wybraliśmy Zajazd Wiejski parę (ok 10km) za Piszem tylko dlatego, że już tam kiedyś jedliśmy. Ale może po kolei... Prognozy zapowiadały opady deszczu z burzami. Każdy zaopatrzył się w kurtki p/deszcz. a tu miłe zaskoczenie. Z każdą godziną temp rosła, ale niestety silny wiatr przez cały dzień utrzymywał się.

Trasa wiodła przez Łomżę, Kolno do Piszu. W tym ostatnim, krótko pokręciliśmy się po rynku. Fotkę z Kamienna Babą zrobiliśmy sobie na pamiątkę i ruszyliśmy dalej w kierunku Białej Piskiej i Szczuczyna. Ogólnie była to pierwsza podróż tą trasą, bo nawet samochodem nigdy tą drogą nie jechałem. Teren urozmaicony, trochę pofałdowany więc wymagał chwilami stawania na pedałach. Ale na szczęście po "setce" mieliśmy wiatr w plecy i można było swobodnie kręcić przed siebie. Nawierzchnia na całej trasie naprawdę bardzo dobra. 5/6.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Północna część Wigierskiego Parku Narodowego Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 801 m Elganowii poleca tę trasę rowerzystom

Trasa od Piertań do Krzywego przez Lipniak łącząca różne trasy rowerowe. Spora część prowadzi lasami z dużymi podjazdami i szybkimi zjazdami.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Posejnele - Suwałki Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,53 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 637 m

Suma zjazdów: 619 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Deri Trasa asfaltem, miejscami ścieżka rowerowa.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do granicy w Jałówce Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,06 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 256 m

Suma zjazdów: 261 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Fotoimpresje

Tradycyjnie z Suszczego Borka przez Podlewkowie pojechaliśmy w kierunku Zalewu Siemianowskiego.

Trasa cały czas lokalnymi drogami asfaltowymi ale ruch samochodów niewielki. Czasem zdarzały się tiry.

W Jałówce widzieliśmy jedną z ładniejszych na naszych szlakach cerkiew, podjechaliśmy też do granicy. Tuż przed granicą jest stary cmentarz z grobem znanej z powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem Rodziny Bohatyrewiczów, oraz ruiny kościoła zniszczonego w czasie wojny. Samego grobu nie obszukaliśmy Powrót tą samą trasą trochę tylko modyfikowaną w miarę możliwości wyboru drogi.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Hajnówce

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.