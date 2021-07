Wskaźnik rzetelności polskich przedsiębiorstw: Podlaskie jednym z liderów, a Śląsk z najgorszą oceną Opr. Andrzej Matys

Rzetelność można definiować na wiele sposobów. Jednak istotnym kryterium oceny solidności jest to, czy ktoś płaci terminowo za towary i usługi. Rzetelna Firma w oparciu o dane Krajowego Rejestru Długów po raz trzeci sprawdziła solidność polskich firm działających we wszystkich województwach. Przed rokiem najwyższym wskaźnikiem rzetelności szczyciły się firmy z Opolszczyzny. Dziś zajmują drugie miejsce. Wygrały ex aequo firmy z Podlaskiego i z Podkarpacia. Najgorszą ocenę otrzymały firmy śląskie.