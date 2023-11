Wojciech Pertkiewicz: "Terminy badań trzeba zapisać sobie w kalendarzu". Jagiellonia zachęca do profilaktyki

Ważne jest, by z informacją o konieczności profilaktyki dotrzeć do osób, które faktycznie o tym nie wiedzą - mówi Wojciech Pertkiewicz, prezes Jagiellonii Białystok

Mówi się wciąż o tym, że trzeba o siebie dbać, że warto robić badania profilaktyczne, by sprawdzić stan naszego zdrowia. Teraz pan razem z zawodnikami Jagiellonii zachęcacie do tego w ramach naszej wspólnej akcji „Nie daj sobie strzelić gola”.

Bo informacja o czyjejkolwiek śmierci nie jest dobra dla nikogo. Badania profilaktyczne z założenia przed tą ewentualną śmiercią mają uchronić. Pamiętam, gdy mając -naście lat, byłem na dwóch pogrzebach ojców moich kolegów z klasy. Pamiętam, że przyczyną była właśnie choroba prostaty. Wtedy nie rozumiałem za bardzo, o co chodzi. Teraz mam 47 lat i rozumiem już bardzo dobrze. Pamiętam jednak, że ci ojcowie kolegów w chwili śmierci byli młodsi niż ja teraz. To wspomnienie - no i zdrowy rozsądek, oczywiście - zmuszają mnie, by dbać o swoje zdrowie, zwłaszcza że to dbanie nie jest wcale takie trudne. Wystarczy chociażby skorzystać z dostępnych pakietów badań takich jak 40 plus, by gruntownie przebadać swój organizm. Badania profilaktyczne warto przeprowadzać regularnie, warto regularnie chodzić do doktora - terminy trzeba wpisać sobie w kalendarz, nastawić przypominający budzik.

Dr Robert Kozłowski: Wciąż boimy się nowotworów. Na szczęście Warto pamiętać o tym samemu. Ale coraz częściej - na szczęście - za tych zapominalskich pamiętają pracodawcy i proponują swoim pracownikom dodatkowe badania profilaktyczne. Czy Jagiellonia również w szczególny sposób dba o zdrowie swoich zawodników?

Od zawsze. Zdrowie to akurat element, na który zwracamy szczególną uwagę. Zawodnicy to nasz największy skarb. Dba-my jednak nie tylko o nich, ale też o ich najbliższych. Żonom, partnerkom i dzieciom zapewniamy pakiet podstawowej opieki. A samych zawodników prowadzimy przez dział specjalistów, zatrudnionych w klubie: od lekarzy ortopedów przez rehabilitantów, fizjoterapeutów. Współpracujemy też z dobrymi klinikami - to ważne w przypadku urazów wymagających pomocy poza naszym obiektem. Bez oporów włączyliście się w naszą akcję „Nie daj sobie strzelić gola”, w której przypominamy mężczyznom o konieczności wykonywania badań profilaktycznych. Dlaczego?

Bo warto. Listopadowa akcja przypominania o konieczności badania prostaty i jąder to już tradycja. Od zawsze włączają się w nią dziennikarze sportowi i właśnie zawodnicy. Ta akcja ma sens, ma swoją wartość i to przesłanie nie jest tylko próżnym słowem, ale buduje świadomość między innymi wśród zawodników. A że zawodnicy to idole młodzieży, to od nich przykład idzie dalej. Dlatego akcja jest skuteczna. Zawodnicy wiedzą, że niewielkim kosztem możemy uświadamiać kolejnych chłopców i mężczyzn o ważnych sprawach, dlatego bez żadnego zastanowienia przystępują do akcji.

Nie daj sobie strzelić gola! Zawodnicy Jagiellonii zachęcają do badań profilaktycznych Do akcji zaprosiliśmy również galerię handlową Auchan Hetmańska i dom towarowy Central. To tam wiszą wasze zdjęcia zachęcające do profilaktyki.

I bardzo dobrze. W takich sprawach nie warto zamykać się w swojej bańce informacyjnej, bo to sprawi, że będziemy informować tylko tych już poinformowanych. Tu ważne jest wyjście na zewnątrz, próba dotarcia do osób, które z tym problemem, z tą akcją nie miały wcześniej do czynienia.

Zapraszamy

Wystawę „Nie daj sobie strzelić gola” można oglądać do 6 grudnia. Zdjęcia pięciu zawodników Jagiellonii Białystok (są to Tomasz Kupisz, Kristoffer Normann Hansen, Bojan Nastić, Rui Nene oraz Zlatan Alomerovic) oraz prezesa klubu Wojciecha Pertkiewicza można zobaczyć w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska oraz w Centralu PSS Społem. Wybraliśmy te miejsca na prezentowanie naszej galerii, gdyż codziennie odwiedza je wiele osób. A nam zależy, by o profilaktyce przypomnieć sobie... całkiem przypadkiem, przy okazji zakupów czy wyprawy z rodziną do restauracji.