Wnioski po meczu Jagiellonia - Górnik. Oby klątwa Wisły Płock nie zadziałała

Faktycznie, w Białymstoku nie należy jeszcze zastanawiać się, z kim Jagiellonia zagra w przyszłym sezonie europejskich pucharów, ale można się cieszyć z pokonania kolejno:

Puszczy Niepołomice (4:1)

Widzewa Łódź (2:1)

Ruchu Chorzów (1:0)

Górnika Zabrze (4:1)

Nie byli to co prawda faworyci rozgrywek, ale za ich pokonanie jest dokładnie tyle samo punktów, co za ogranie Rakowa, Legii Warszawa, czy Lecha Poznań. Piast Gliwice wygrał z mistrzem Polski z Częstochowy 2:1, ale było to jego jedyne jak dotąd zwycięstwo i w tabeli jest na dziesiątym miejscu, ze sporą stratą do Jagiellończyków. Regularne zwyciężanie z rywalami, które nie są w czołówce powoduje, że samemu się nią jest.