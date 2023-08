Jagiellonia - Górnik Zabrze 4:1. To była hiszpańska corrida i szarża polskiej kawalerii

Lider ofensywy Jagiellonii podkreśla też, że w tym sezonie stadion przy Słonecznej to prawdziwa twierdza, przy której jeszcze nikt nie zdołał nawet zremisować.

- Wszyscy wiedzą jak ciężko pracuję i jak bardzo zależało mi na tym golu. Czułem olbrzymie wsparcie ze strony rodziny, kibiców oraz kolegów z drużyny i sztabu szkoleniowego. Otworzyłem nową serię, zacząłem strzelać i bardzo mnie to cieszy, że przełamanie nastąpiło przed własną publicznością - ocenia w klubowych mediach Jesus Imaz .

Trenerzy, kibice, koledzy z zespołu i przede wszystkim sam Jesus Imaz czekali na przełamanie hiszpańskiego snajpera, który do tej pory miał mocno rozregulowany celownik.

Takiego meczu Jagiellonia nie rozegrała od dawna. Białostoczanie atakowali z pasją, polotem i rozbili przy Słonecznej Górnik Zabrze 4:1, a to i tak najniższy wymiar kary dla drużyny z Górnego Śląska.…

- Kolejny raz udowodniliśmy, że każdemu, kto przyjedzie do Białegostoku ciężko będzie o zdobycz punktową. Mamy trzy wygrane u siebie, cztery zwycięstwa z rzędu. Przed nami jeszcze jedno spotkanie, a po nim przerwa na zgrupowania reprezentacji. Cieszymy się tą serią, ale w tej chwili skupiamy się już tylko na wyjeździe do Wrocławia - zaznacza Imaz.

Napastnik Żółto-Czerwonych strzelił gola głową dzięki znakomitemu dośrodkowaniu swego rodaka - Jose Naranjo, który wcześniej sam trafił do siatki Górnika, otwierając wynik potyczki. Co ciekawe, było to trafienie numer 100 Hiszpanów w barwach Jagi w najwyższej klasie rozgrywkowej.