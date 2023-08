Oceniamy Jagiellonię za mecz z Górnikiem. Hiszpanie w rolach głównych

Zwraca uwagę przede wszystkim hiszpańska cegiełka, a raczej cegła do sukcesu. Pozyskany przed sezonem Jose Naranjo tej pory przebijał się powoli do podstawowego składu, ale miał już na koncie wywalczony rzut karny w starciu z Widzewem Łódź. Z Górnikiem zaliczył premierowego gola, otwierając wynik spotkania i dodał do tego pierwszą asystę, dogrywając idealnie na głowę swego rodaka Jesusa Imaza. Z kolei w defensywie błyszczał Adrian Dieguez.

- Czuję się tutaj bardzo dobrze, cieszę się z gola. Musimy jednak nieustannie nad sobą pracować, wygrywać kolejne mecze - przekonuje w klubowych meczach Jose Naranjo.