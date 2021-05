Wasilków. Znana jest już tożsamość kobiety, która prawdopodobnie dokonała samopodpalenia w okolicy lasu

- Podczas oględzin zewnętrznych i wewnętrznych zwłok stwierdzono rozległe oparzenia powłok ciała. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci kobiety i zmian innych niż działanie płomieni i wysokiej temperatury. Jednak dokładną przyczynę zgonu poznamy wraz z otrzymaniem protokołu posekcyjnego - mówi Karol Radziwonowicz, szef Prokuratury Rejonowej w Białymstoku.

A na tą trzeba będzie poczekać nawet do końca miesiąca.

Prokuratura nadal prowadzi postępowanie wyjaśniające. Przyjęta na ten moment kwalifikacja prawna to namowa lub pomoc w doprowadzeniu człowieka do targnięcia się na własne życie, za co grozi od 3 miesięcy do lat 5.