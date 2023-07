W wakacje magazyny krwi pustoszeją. Podziel się tym, co masz najcenniejsze. Dołącz do naszej akcji "Bo płynie w nas życie"!

Wakacje to czas, gdy dochodzi do wielu nieszczęśliwych wypadków. Dla ich uczestników często jedynym ratunkiem jest transfuzja krwi, a tej brakuje. Szczególnie latem - o tej porze roku mniej osób oddaje krew, a jej rezerwy ulegają zmniejszeniu. Każdy z nas może już w najbliższą sobotę oddać krew w krwiobusie, który będzie czekał w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 10. Krwiodawcy mogą liczyć na atrakcyjne upominki - o szczegółach piszemy na końcu artykułu.

Krew i wszystkie jej składniki to w niektórych sytuacjach jedyna szansa na uratowanie życia. Niestety krwi nie można wyprodukować, a jedynym jej źródłem jest drugi człowiek. Jak podaje Narodowe Centrum Krwi, jedna jednostka krwi może uratować życie aż trzech osób. A dokładniej to ty możesz uratować życie trzech osób! Możesz to zrobić tak naprawdę... w godzinę.