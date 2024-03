W latach 90-tych musiałeś mieć te przedmioty, żeby być kimś! Zegarek z melodyjką, nintendo, ... puszki i nie tylko. Kultowe artefakty! Piotr Łozowik

Cudowne lata, lata 90-te. Co w nich jest takiego wyjątkowego? Wiele osób z nostalgią wspomina te czasy, kiedy żelazna kurtyna opadła i ze świata zachodniego do Polski zaczęły napływać nowe trendy, ale i przedmioty. Jeśli w tamtych czasach miałeś odpowiednie artefakty to byłeś na osiedlu kimś! Sprawdź co każdy chciał mieć.