W Białymstoku powstało Centrum Treningu Mentalnego. Trenerzy pomogą białostoczanom w szukaniu swojego własnego ja

W końcu udało im się zebrać grupę osób, których pasją i misją jest również pomaganie innym. Część to pracujący w szkołach pedagodzy. Jest też trener lekkoatletyki, który zajmie się treningiem mentalnym w sporcie, a także osoba, która zajmuje się myśleniem kreatywnym. To właśnie oni wspólnymi siłami stworzyli Centrum Treningu Mentalnego.

W weekend (17-18 lutego) białostoczanie mieli okazję wysłuchać inspirujących prelegentów i ludzi, którzy podzielili się swoimi niezwykłymi historiami i doświadczeniami. Pojawili się oni na oficjalnym otwarciu Centrum Treningu Mentalnego. To nowe miejsce na mapie Białegostoku. Pomysł na powołanie go do życia kiełkował w głowach jego twórców od lat.

- XXI wiek to czas dynamicznego rozwoju. Niesie to za sobą i plusy i minusy. My chcemy działać na tych problemach. Zajmiemy się m.in. uzależnieniami behawioralnymi czy pomocą sportowcom w rozwijaniu potencjału - tłumaczy Jacek Sobota.

Jak podkreślają założyciele Centrum, trening mentalny to co innego niż terapia u psychologa.

- To pogłębianie własnego ja. Odnajdywanie siebie w aktualnym świecie, świecie chaosu. Na wschodzie mamy przecież wojnę, a do tego jesteśmy w czasie postpandemicznym. Tego chaosu zbiera się więc bardzo dużo - mówi Kamil Borowy. - Trening mentalny ma skupiać się na wartościach i odnajdywaniu swojego własnego wewnętrznego ja. To będzie rozwój osobisty na bardzo szeroką skalę.

Będzie też kontrola stresu i własnych emocjami, budowanie pewności siebie i motywacja w dążeniu do celu.

Swoją ofertę twórcy Centrum kierują do wielu różnych grup, m.in. do grup biznesowych, sportowców, dzieci i młodzieży, czy do osób uzależnionych. To, ja długotrwały miałby być trening, jest kwestia indywidualną. Jak mówią trenerzy, niektórym potrzeba będzie jedna bądź kilka sesji, innym - kilka miesięcy spotkań.