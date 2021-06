VikOl to nowa restauracja w Białymstoku. Otworzyli ją uchodźcy. W menu są dania tradycyjne i artystycznie podane (ZDJĘCIA)

- Rakiety niszczyły budynki na oczach ludzi. Rządzi ten, kto ma broń. Były ataki na bazę wojskową. Kiedy wychodziło się wieczorem z domu, na niebie widzieliśmy tylko światełka. Słychać było wybuchy. My wtedy podjęliśmy decyzję o wyjeździe. Myśleliśmy, że to potrwa dwa miesiące, nie zabraliśmy wiele rzeczy. Pół roku jeździliśmy po Ukrainie, później trafiliśmy do ośrodka dla uchodźców. W końcu zamieszkaliśmy w Białymstoku - wspomina Anton Ostrokost.

- Zostawiliśmy w Ługańsku wszystko, łącznie z domem, który kupiliśmy i wyremontowaliśmy niedługo przed wyjazdem. Mieliśmy oboje pracę. Ja jestem inżynierem i pracowałam jako programistka. Mąż był menagerem handlowym. Mieliśmy ułożone życie, ale przestaliśmy być bezpieczni. W takich chwilach przestaje się liczyć to co materialne - mówi Ola Ostrokost, współwłaścicielka nowej restauracji w Białymstoku.

- Na swoje miejsce do życia wybrałam Białystok. Od razu chciałam pracować. Zatrudniłam się w restauracji na kilka miesięcy, by zdobyć doświadczenie. Później otworzyłam niewielki punkt gastronomiczny przy ul. Bema. Sprzedawałam placki, pierogi i bardzo dużo pączków i słodkich wypieków - uśmiecha się Wiktoria Portonenko, współwłaścicielka restauracji. - Z Olą poznałyśmy się właśnie przez pierogi! Bardzo dobrze się rozumiemy i lubimy. Postanowiłyśmy połączyć siły. I stworzyłyśmy nową restaurację - dodaje.

Pierwszych gości zachwyciły wspaniałymi kartaczami, artystycznymi burgerami i kolorowymi pierogami. Przekonują, że jedzenie może być sztuką. W ich menu znajdziemy również przysmaki, których próżno szukać w innych białostockich restauracjach. To np. tradycyjne pierożki syberyjskie (popularne na Ukrainie), zupa solanka czy sałatka z wątróbką.

Goście w restauracji są dopieszczani nie tylko smakami. To właścicielki serwują dania i chętnie poświęcają czas swoim klientom. Chcą poznać ich opinie i biorą do serca każdą uwagę. W kuchni stawiają na naturalne produkty. Same wypiekają pieczywo, korzystają z usług sprawdzonych dostawców. Przy tym nieustannie się uczą. Wiktoria szkoliła się u francuskich i rosyjskich mistrzów cukiernictwa, potrafi zachwycić autorskimi słodyczami. Ola również bierze udział w lekcjach gotowania, by móc tworzyć tradycyjne dania w nowoczesnej formie.

Nazwa nowej restauracji to połączenie imion wspólniczek. VikOl, czyli Wiktoria i Ola.