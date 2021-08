Ulewa w województwie podlaskim. Zalane ulice, piwnice, lokale. Strażacy mają pełne ręce roboty (RAPORT)

Ulewy w województwie podlaskim 1.08.2021 i 2.08.2021

Drugi stopień zagrożenia silnym deszczem z burzami obowiązuje w naszym województwie od godz. 18 w niedzielę do godz. 12 w poniedziałek (2.08.2021). W tym czasie wysokość opadów wyniosła od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyły miejscami burze z porywami wiatru do 90 -100 km/h. Lokalnie grad.

•7:41 Strażacy wypompowują wodę z DK 66 w Malinnikach

W miejscowości Malinniki droga została zalana Aleksander Stepaniuk

•7:25 Komunikat IMGW: W województwie podlaskim wystąpiły intensywne opady deszczu, którym towarzyszyły burze. Odnotowane sumy opadowe przekroczyły 50 mm (Narewka 51,3 mm) a w wielu miejscach 30 - 40 mm. W najbliższych godzinach strefa silnych opadów z lokalnymi burzami będzie przemieszczała się na północ dając lokalnie wysokie sumy opadowe

do 20 - 35 mm.

•6:28 Utrudnienie na DK 66 na odcinku Bielsk Podlaski - Kleszczele. W miejscowości Malinniki droga została zalana i może być zablokowana do godz. 9.30.

•4:30 Internauci z fanpejdża Kolizyjne Podlasie informowali, że ulica Wierzbowa w Białymstoku była nieprzejezdna.

W związku z opadami w niedzielę strażacy interweniowali 30 razy głównie w powiatach hajnowskim, siemiatyckim i bielskim. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalania piwnic i garaży. W Białymstoku strażacy interweniowali już w Zespole Szkół Rolniczych przy Suchowolca oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji przy Hajnowskiej.