Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku uczą swoich kolegów zasad pierwszej pomocy

- Dookoła nas dzieją się różne, często niespodziewane rzeczy. Warto więc uświadamiać ludzi, w jaki sposób reagować na te zaskakujące sytuacje, podczas których trzeba udzielić komuś pomocy - mówi uczennica Zuzanna Niewczas. - Często gdy widzimy, że ktoś jej potrzebuje, boimy się, że coś zrobimy źle. Że sprawimy, że będzie jeszcze gorzej. Chcemy pokazać innym, że nie ma co się bać. By zawsze wiedzieli, co powinni zrobić.