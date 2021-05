TUT.by - niezależny portal informacyjny zablokowany przez władze Białorusi. Kierownictwo czeka sąd

- Na Białorusi rozpoczęła się nowa fala represji wobec niezależnych mediów i ograniczeń wolności słowa - podnosi Aleksander Lapko, aktywista z Narodowej Ambasady Białorusi w Polsce. - Apelujemy do polskich i światowych mediów o solidarność. Działania funkcjonariuszy struktur siłowych oraz organów kontroli są całkowicie motywowane politycznie i mają na celu zniszczenie ostatnich wysp niezależnego dziennikarstwa w celu zastraszania i zaprzestania działalności zawodowej dziennikarzy, co jest rażącym łamaniem zarówno białoruskiego prawa, jak i umów międzynarodowych - podkreśla Lapko.

Funkcjonariusze struktur siłowych 18 maja weszli do biur portalu TUT.By i jego partnerów, w tym największego na Białorusi dostawcy hostingu internetowego. Przeprowadzone zostały również rewizje w mieszkaniach niektórych dziennikarzy i redaktor naczelnej portalu - Mariny Zolotovej. Jak donosi Biełsat, wobec kierownictwa wszczęto sprawę karną dotyczącą unikania płacenia podatków. W tej chwili domena TUT.BY jest zablokowana i dostępna tylko przez kopię strony internetowej.

Niezależny portal TUT.by opublikował w mediach społecznościowych listę 13 zatrzymanych pracowników. To m. in. dyrektor generalna firmy "Tut By Media" Ludmiła Czekina, dziennikarka Alena Tałkaczowa, księgowa Anżeła Asad, kierowniczki działów sprzedaży i marketingu, redaktor naczelna Maryna Zołatawa i jej zastępcy. Część osób została zwolniona po przesłuchaniu. W domach niektórych odbyły się rewizje. Przeszukane zostało biuro redakcji, gdzie skonfiskowano komputery, dyktafony, a nawet zablokowano karty bankowe.