Trwa zbiórka na rzecz Huberta cierpiącego na siatkówczaka. Szasną na uratowanie oczka dwulatka jest kosztowna operacja w Nowym Jorku

Pewnego dnia w oczku Huberta pojawił się dziwny odblask. To bardzo zaniepokoiło jego mamę, która od razu zabrała syna do okulisty.

- Po paru minutach czułam i widziałam po twarzy pani doktor, że jest przerażona. Usłyszałam od niej: “Nie wiem, co powiedzieć...Hubercik ma 2-centymetrowego guza, guza wielkości jego oczka" - wspomina Joanna Heckel.

Dalsze badania potwierdziły diagnozę. Okazało się że to siatkówczak – złośliwy nowotwór oka kategorii E, czyli najgorszy i najmniej dającą szansę na zachowanie oka, niezwykle trudny do pokonania. Nowotwór grozi przerzutami do mózgu, kości czaszki i wątroby.

Obecnie Hubert jest w trakcie leczenia. Przyjmuje chemioterapię, która zdaniem lekarzy niewiele już zmieni. Nowotwór jest w bardzo zaawansowanym stanie. Szanse na zachowania oka i uratowanie wzroku leczeniem w kraju są naprawdę niewielkie.