Trudne warunki na drogach w Białymstoku i kolejne kolizje. Stłuczka w centrum miasta OPRAC.: PL

Policja apeluje o ostrożną jazdę. Na wielu drogach nadal jest ślisko co powoduje, że dochodzi do kolejnych kolizji. Do poważnej stłuczki doszło m.in. na rogu ulic Sienkiewicza i Jagienki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.