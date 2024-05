Trenerski dwugłos. Adrian Siemieniec - najszczęśliwszy człowiek na świecie i wielki smutek Dawida Szulczka

Każda konferencja prasowa po ligowych spotkaniach zaczyna się od meczowego komentarza trenerów. W sobotę, po meczu z Wartą Poznań, trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec ze zrozumiałych powodów ten temat pominął i rozpoczął od podziękowań.

- Dziękuję mojej żonie i rodzinie. To też dla nich, bo wiele dla mnie poświęcili. To nasza wspólna nagroda. Wielkie podziękowania dla drużyny i sztabu szkoleniowego. Dokonali nieprawdopodobnej rzeczy w tym sezonie. Mieli w sobie odwagę, pasję i konsekwencję, żeby ten piękny cel zrealizować. Ani razu w trakcie sezonu nie mówiłem, że gramy o mistrzostwo, a jednak to zrobiliśmy - powiedzial śmiejąc się trener mistrza Polski Jagiellonii Białystok.

- Podziękowania radzie nadzorczej, akcjonariuszom i dyrektorowi sportowemu za zaufanie. Pod koniec poprzedniego sezonu uwierzono w miłego, sympatycznego trenera z rezerw Jagiellonii, z którymi nawet nie osiągał niesamowitych rezultatów. Łukasz Masłowski zaufał mi, dał szansę i dziś jestem z drużyną w tym właśnie miejscu. Przyjechałem tutaj w 2017 roku, przeżyłem wiele momentów, fajnych i słabszych. Poznałem wiele osób, dla których Jagiellonia dużo znaczy. Zrobiliśmy to dla ludzi, dla których Jagiellonia jest najważniejsza w życiu. Oni na to zasłużyli. Klub ma piękną i długą historię. Dzisiaj przeszliśmy do historii i to niesamowite. Zapewniliśmy sobie w Białymstoku i poza jego granicami nieśmiertelność - dodał trener, poruszając jednak smutny też wątek porażki jego przyjaciela trenera Warty Dawida Szulczka.