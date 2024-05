Trasy rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 18 - 19 maja? Zobacz podpowiedzi wypraw

Rozmyślasz nad wycieczkę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. podlaskim ma być od 7°C do 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w woj. podlaskim ma być od 11°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 23%. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 11. Strękowa Góra - Kurowo Początek trasy: Łapy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 049 m

Suma zjazdów: 1 034 m Kanczi_waw poleca tę trasę rowerzystom Nasza wyprawa zbliża się ku nieuniknionemu końcu, przedostatni dzień naszego rajdu przebiegł spokojnie, w pełni słonecznie przejechaliśmy kolejne 40 km. Dzisiejszy dzień oprócz Tykocina nie opiewał jakoś bardzo w ciekawostki, ale i takie dni się zdarzają :)

🚲 Trasa rowerowa: Posejnele - Suwałki Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,53 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 637 m

Suma zjazdów: 619 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Deri

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kółko po Biebrzańskim Parku Narodowym Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 352 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Trasa nieduża, 32 km, upalnie i niestety strasznie dużo gzów, taka ilość, że musieliśmy się ewakuować z przepięknych terenów, gdzie jest masa łosi i innych zwierząt. Wniosek jest taki, by odcinek między miejscowością Kapice a Wólka Piaseczna (tam nas dopadły i zjadły gzy :( ) zwiedzić albo na jesień, albo na wiosnę i tak zamierzam zrobić.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 618 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bo gdy listopad się kończy... Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 052 m

Suma zjazdów: 1 027 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Bo gdy kończy się listopad, trzeba być przygotowanym na wszystko. Nie dość, że wiatr, niska temperatura, to jeszcze deszcz i deszcz ze śniegiem.

Tym razem za półmetek obraliśmy sobie Nur, w którym dawno już nie byliśmy. To tam mieści się bardzo klimatyczny lokal u Pana Wacka. Lubimy tam odpocząć, poczuć klimat lat 70., bo chyba w tamtych latach przeżywał swoje prosperity. Posiedzieć z tamtejszymi mieszkańcami, a czasem i jakiś "folklor" się trafi. :) Jest możliwość posłuchania opowieści "z mchu i paproci" :).

Po drodze zajechaliśmy do Zuzeli. To mała wieś na pograniczu Mazowieckiego i Podlaskiego, w której urodził się kardynał Stefan Wyszyński. W starej szkole mieści się małe muzeum, które można odwiedzić. Nur. Chciałoby sie powiedzieć, ze miasteczko ale właściwie to wieś, ktora kiedyś posiadała prawa miejskie a teraz bez przemysłu, turystyki jakoś sobie żyje. Dzieki wójtowi i jeszcze kilku osobom odmalowano stare drewniane domki. Ciechanowiec. Tyle razy juz przeze mnie opisywane, ze pomine tym razem. Poza skansenem, warto odwiedzic ryneczek, cerkiew oraz stara synagoge. Kuczyn i Klukowo obie wsie kościelne związane z rodem Kuczyńskich. Rosochate kolejna kościelna wieś ze starym kościołem..kiedyś bede musiał wejść do środka...może jak bedzie cieplej :D Za Kuczynem zaczął nas moczyć deszczyk a za Klukowem dopadł nas śnieg z deszczem. Cala trasa asfaltowa. Oceniam nawierzchnie na 5 w 6pkt skali.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Goniądz-Twierdza Osowiec Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,95 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 188 m

Suma zjazdów: 178 m Rowerzystom trasę poleca Kanczi_waw

To był nasz jedyny dzień bez sakw w ciągu całego wyjazdu. Nagrany niestety został odcinek tylko z Goniądza do Twierdzy, ponieważ dosyć długo ją zwiedzaliśmy, resztę trasy dorysowałem tak, jak się przemieszczaliśmy. W sumie dosyć łatwy i przyjemny odcinek typowo odpoczynkowy, prawie cały czas po płaskim, bez jakiś większych przewyższeń. Więcej szczegółowych informacji i fajnych zdjęć znajdziecie w waypointach. Parę zdjęć z twierdzy zamieściłem dodatkowo, lecz nie są one ujęte w poszczególnych waypointach.

🚲 Trasa rowerowa: Do zwalonego mostu w Kruszewie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 378 m

Suma zjazdów: 1 395 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Trochę o moście z netu: "Na przełomie XIX i XX wieku powstała carska droga strategiczna, przecinająca rozlewiska Narwi. W roku 1903 zakończono budowę drewnianego mostu o długości 365 m, który został zniszczony już w 1915 w czasie przesuwającego się frontu niemiecko-rosyjskiego. Ponownie most odbudowano dopiero w roku 1928. Nie była to jednak dobra konstrukcja. Tak długi most, o wysokości 7,5 metra ponad lustro wody, wykonano bez bali oporowych i krzyżaków usztywniających jarzma. W wyniku tego wykazywał on silne wahania boczne podczas przejazdu samochodów. Autobusy przed przejazdem zatrzymywały się, pasażerowie przechodzili pieszo, zaś autobus bardzo powoli pokonywał most bez obciążenia. Most ponownie uległ zniszczeniu, tym razem w wyniku działań podczas II wojny światowej. Na skarpie przyczółka od strony Kruszewa do dziś widoczne są ślady po pociskach artyleryjskich. Przyczynę, dla której nie zdecydowano się na kolejną odbudowę przeprawy, wyjaśnia miejscowa legenda - od chwili wzniesienia mostu (w 1903 i 1928 r.) za każdym razem po 11 latach wybuchała wojna światowa..."

🚲 Trasa rowerowa: ciekawa wycieczka do Hodyszewa Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,21 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 761 m

Suma zjazdów: 755 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Powoli będziemy kończyć sezon rowerowy w tym roku. Każdy niedzielny wyjazd to już sukces. Tym razem udało nam się zrealizować wyjazd pod nazwą: "Hodyszewo dookoła świata". Dzięki Sławkowi trafiliśmy do Krasowa-Częstek. W czasie II wojny światowej wieś, a wraz z nią jej mieszkańcy, zostali spaleni. Prawie 300 jej mieszkańców hitlerowscy żandarmi spędzili do stodoły i tam zgładzili.

Jedwabne znamy chyba dzięki Panu Grossowi, który swoją książką poruszył sumienia wielu ludzi... Tu kogoś takiego zabrakło. Największym przewinieniem Krasowa-Częstek było to, że.....BYŁA TO NAJWIĘKSZA WIOSKA W TYM REJONIE!!!!! Tyle emocje. Część dzisiejszej trasy już pokonywałem w tym roku w 2. Rowerowej Pielgrzymce z Zambrowa do Hodyszewa. Ale warto było i dziś tam pojechać.

🚲 Trasa rowerowa: Do Frampola Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 394 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Frampol to miejsce, gdzie tworzył E. Redliński (napisał "Konopielkę"). Jest tam ranczo, gdzie można zobaczyć fajne stare rzeczy. Drewniany dom z zielonymi okiennicami - tak wygląda Domek twórczości Edwarda Redlińskiego. To rodzinna miejscowość znanego pisarza. To właśnie tutaj urodził się, wychował i spędził młodość.

W domku obecni byli właściciele ojcowizny pisarza, Renata i Jacek Kowalikowie, którzy zgromadzili pamiątki związane z jego twórczością.

Są to przede wszystkim zdjęcia, maszynopisy utworów (m.in. "Awansu"), czasopisma z jego publikacjami, archiwalne egzemplarze "Kontrastów", do których pisał oraz książki. Po drodze w miejscowości Pomigacze jest majątek Howieny: "Ukojenie przyniesie widok stawu i spacer po majątku". Można przyjrzeć się: starej kuźni "Dziadka Piotra", ponad dwustuletniej "Chatce pod mchem", wiatrakowi "Koźlak", strażackiej wieży, starej chatce "Państwa Wysockich" lub "Wędzarni z piecem chlebowym". Można też zajrzeć do chatki noclegowej "Dziupla" i do piwniczki ze starej cegły. Dopełnieniem tego pięknego, swojskiego obrazu są wiekowe sprzęty: kufry, skrzynie, sagany, kołowrotki, kosy i sierpy. Można im się przyjrzeć z bliska i poczuć ukryty w nich czas. Sielskości majątkowi dodają oswojone zwierzęta - małpki, kangury, kucyki, daniele, lamy, osiołki oraz inne".

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Budzisk Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,15 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 730 m

Suma zjazdów: 735 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Warto choć raz wybrać się do tego rezerwatu. Polecam, jest w zasięgu nawet piechura, blisko Czarnej Białostockiej, do której można dojechać PKP czy busikiem. Stamtąd jest około 6 km do rezerwatu i można buszować po rezerwacie.

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego.

Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.