Te produkty możesz zamrozić! Jeśli robisz zakupy na zapas, zamiast wyrzucać jedzenie, włóż je do zamrażarki

Mrożenie jedzenia to naprawdę prosty, łatwo dostępny i nie wymagający szczególnej wiedzy sposób na to, by nie marnować żywności i uporać się z jej nadwyżką. Ponadto dzięki mrożeniu możesz przez cały rok cieszyć się produktami sezonowymi i w środku zimy przywoływać najlepsze smaki lata.

Zamrozić można doskonałą większość żywności, nie tracąc przy tym jej smaku ani wartości odżywczych.

Co można zamrażać? Nie marnuj żywności, nie wyrzucaj jedzenia

Wokół mrożenia jedzenia powstało wiele mitów, przez które niektórzy wciąż nie są przekonani do tej formy przechowywania żywności. W efekcie w wielu domach zamrażarki są przepełnione gotowymi produktami ze sklepów albo wprost przeciwnie - stoją puste, zaś sporo jedzenia ląduje na śmietnikach. Nie wierzysz? Oto parę faktów z raportu Banków Żywności przygotowanego w 2019 roku:

w Polsce rocznie do kosza trafia 9 mln ton żywności,

42 proc. Polaków przyznaje, że wyrzuca jedzenie ,

, w śmietnikach najczęściej lądują pieczywo, wędliny i owoce,

co 4. produkt trafia do kosza, bo został przygotowany w nadmiarze.