Taras Romanczuk został odsunięty od karnych. Piłkarz Jagiellonii zagrał 15 minut w Cardiff. Polacy jadą na EURO 2024

Dlaczego Taras Romanczuk nie stał z drużyną na boisku podczas karnych? Taras Romanczuk wyraźnie odczuł starcie z Chrisem Mephamem, łapiąc się za nogę z grymasem bólu na twarzy. Na szczęście było to już w ostatniej, 120 minucie dogrywki, ale nie pozostało obojętne na dalsze wydarzenia na boisku.

W drugiej połowie dogrywki w reprezentacji Polski zagrał piłkarz Jagiellonii Białystok Taras Romanczuk. Polak przez kwadrans gry pokazał się z jak najlepszej stronie. To właśnie po faulu na nim Chris Mepham ujrzał w 120 minucie drugą żółta, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

Biało-Czerwoni po raz piąty z rzędu jadą na mistrzostwa Europy w piłce nożnej do Niemiec. Turniej rozpocznie się 14 czerwca i potrwa miesiąc do 14 lipca. Podopieczni trenera Michała Probierza stoczyli twardy bój w Cardiff z reprezentacją Walii. Po regulaminowych 90 minutach i dogrywce Polacy pokonali rywali 5:4 po serii rzutów karnych. W ostatniej kolejce strzał Daniela Jamesa obronił Wojciech Szczęsny.

Jak się okazuje miało to wpływ na to, kto podchodził do jedenastek w naszej drużynie.

— Musieliśmy jednego zawodnika odsunąć z naszej drużyny od wykonywania jedenastek ze względu na czerwoną kartkę w zespole Walii. Przygotowaliśmy to już po dogrywce. Tym piłkarzem był Taras Romanczuk, który odczuwał starcie z Walijczykiem — powiedział Probierz.

Jagiellończyka zabrakło więc, jak widzieliśmy w kole środkowym boiska, gdy wykonywane były rzuty karne. Taras Romanczuk obserwował je z innymi kolegami z drużyny i sztabem szkoleniowym z poziomu ławki rezerwowych.

24 zespoły na EURO 2024

Polska była ostatnim zespołem, dwudziestym czwartym, który zapewnił sobie udział w mistrzostwach Europy w Niemczech. Pozostali uczestnicy to Niemcy, Portugalia, Francja, Belgia, Turcja, Hiszpania, Szkocja, Austria, Anglia, Węgry, Słowacja, Albania, Dania, Holandia, Rumunia, Szwajcaria, Serbia, Czechy, Słowenia, Włochy, Chorwacja, Gruzja i Ukraina.