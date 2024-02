Tak białostockie Dojlidy prezentują się po zimie. To fantastyczne miejsce na wiosenny spacer. Zobacz stawy i okolice z lotu ptaka

Zalew Dojlidy w Białymstoku wiosną 2024

W okolicy zalewu znajdują się również tereny rekreacyjne, które oferują różnorodne atrakcje. W sezonie letnim zalew staje się popularnym miejscem do uprawiania sportów wodnych, takich jak kajakarstwo czy windsurfing. Plaża nad zalewem stanowi doskonałe miejsce do opalania i kąpieli.

Przyroda na Dojlidach budzi się do życia

czaple,

kormorany,

tracze,

pelikany,

gadożery,

orły przednie,

mewy blade,

mewy trójpalczaste.

Obszar ten przyczynia się do ochrony przyrody i zachęca do poznawania lokalnej bioróżnorodności. Wiosną to miejsce jest bardzo popularne wśród mieszkańców jako cel pieszych, lub rowerowych wędrówek. Umożliwiają to specjalne pomosty i kładki utworzone w północnej części zalewu. Obiekt składa się z 19 stawów o łącznej powierzchni 400 ha.

Wokół zalewu jest bogata infrastruktura, która obejmuje restauracje, kawiarnie i miejsca rekreacyjne, tworząc atmosferę sprzyjającą spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.