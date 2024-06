Szkoły INFOTECH jako inkubator pomysłów z zakresu Internetu Rzeczy i SmartCity

- Szkoły INFOTECH, to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim inspiracja do działania. W INFOTECH zachęcamy naszych uczniów do zakładania własnych firm i realizowania pomysłów, które mają realny wpływ na otaczający nas świat. Jesteśmy dumni, że możemy być świadkami sukcesów takich jak start-up OmniHUB. To najlepszy przykład na to, jak wspierając młodych wizjonerów, tworzymy przestrzeń do rozwoju innowacyjnych projektów - mówi Karol Przybyszewski.