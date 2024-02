Szkoła Podstawowa nr 53 w Białymstoku jest najlepsza w Polsce. Tak placówka świętowała swój sukces

W tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych, opublikowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku okazała się bezkonkurencyjna w skali całego kraju. Podlaska placówka zajęła 1. miejsce w Polsce (w ubiegłym roku zajmowała również wysokie, 8. miejsce).

We wtorek (27 lutego) placówka postanowiła symbolicznie uczcić wielki sukces. Uczniowie i nauczyciele zrobili to na słodko. Na sali gimnastycznej pojawił się bowiem ogromny tort.

Poza społecznością szkolną w uroczystości wzięli udział również prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wraz z zastępcami - Rafałem Rudnickim i Przemysławem Tuchlińskim.

- Chciałbym serdecznie pogratulować tego sukcesu. To wysiłek uczniów, którzy muszą być bardzo zdolni. Ale najpiękniejszy diament musi być oszlifowany, by zostać brylantem. Dlatego bardzo dziękuję nauczycielom, którzy przygotowywali ich do olimpiad i egzaminu ósmoklasisty - mówił Tadeusz Truskolaski.