Supraśl. Woda z rzeki wpada do zalewu praktycznie bez tlenu

Od piątku (9.07) jakość wody w rzece Supraśl jest zdecydowanie gorsza niż zwykle. Z powodu wysokich temperatur i ulewnych deszczy, doszło do tak zwanej przyduchy. To zjawisko, kiedy woda w rzece ma za mało tlenu. To powoduje wymieranie ryb i innych organizmów żywych.

By chociaż części ryb udało się przeżyć, kilkunastu druhów z podlaskich jednostek PSP i OSP, od kilku dni, całodobowo, przy użyciu pomp pożarniczych, napowietrza wodę.

Ma sens tylko w miejscach, gdzie woda stoi, tak więc działania skierowane są przede wszystkim na Zalew Zajma.

- Te wszystkie działa, które prowadzone są u nas od kilku dni, mają jak najbardziej sens i uzasadnienie. Jako gmina zrobiliśmy dodatkowe niezależne badania wody na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Wstępne dane wskazują, że rzeczywiście, przyczyny obecnej sytuacji są wyłącznie naturalne - mówi Mariusz Żukowski, sekretarz gminy Supraśl.