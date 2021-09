Stowarzyszenie "My dla Innych" utworzyło mieszkania wspomagane. To szansa dla potrzebujących i niepełnosprawnych Olga Goździewska-Marszałek

Mieszkania wspomagane to inicjatywa skierowana do osób niepełnosprawnych i potrzebujących. W świeżo wyremontowanych lokalach mogą zacząć nowe życie i skorzystać z wielu form wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie "My dla Innych".