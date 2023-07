Stowarzyszenie Droga zbiera puste i pełne słoiki. Posłużą potrzebującym

Lato i wczesna jesień to pora, kiedy zaczynamy szykować zapasy na zimę. A że póki domowych piwniczek i spiżarek często są pełne przetworów z ubiegłego sezonu, nierzadko brak miejsca na nowe słoiki.

Każdy, kto ma za dużo przetworów i brak pomysłu, co z nimi zrobić, może oddać je potrzebującym. Zbiórkę wszelkiego rodzaju przetworów a także pustych słoików (które zostaną wykorzystane np. do rozdawania potrzebującym zup) w każdym rozmiarze rozpoczęło Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", które również przygotowuje się do zimy.

Słoiki można przynosić do siedziby stowarzyszenia, mieszczącej się przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30 i w soboty w godzinach 8.00-12.00.

Wsparcie jest bardzo potrzebne, ponieważ "Drogę" codziennie odwiedza ponad 100 osób potrzebujących pomocy żywnościowej,

