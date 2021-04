Stoją w kolejkach lub zapisują się na listy. Młodsze roczniki korzystają z nowego prawa i szczepią się przeciwko COVID-19 Izolda Hukałowicz

Wcześniej były to raczej pojedyncze przypadki. Teraz szczepienia młodszych pacjentów w razie ryzyka zmarnowania dawki mają prawną podbudowę. Pacjenci czekają na niewykorzystane dawki szczepionki przeciwko COVID-19 i chętnie "wskakują" na miejsca nieobecnych. Do województwa podlaskiego przyjeżdżają też pacjenci z całego kraju, by szybciej skorzystać z szczepień.