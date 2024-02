"Spotkanie Bohaterek i Bohaterów BCO". Studenci zagrają dla pacjentów i pracowników Białostockiego Centrum Onkologii

- Będzie to niezwykłe wydarzenie artystyczne. Koncert, którym wspólnie organizujemy, jest dedykowany wszystkim bohaterom – ludziom, którym na swojej drodze przyszło zmierzyć się z chorobą. My, muzycy, chcielibyśmy zadedykować go wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i osobom związanym ze środowiskiem medycznym. Ich praca jest niezastąpiona - podkreśla Katarzyna Makal-Żmuda, dziekan UMFC filii w Białymstoku.

Studenci wystąpią pod batutą Michała Karola Szymanowskiego.

- Muzyczna strona koncertu odpowiada temu bohaterskiemu rysowi. Ma go Symfonia Haffnerowska Mozarta, którą go zakończymy. A zaczniemy bardzo nastrojowo – Suitą nr 3 G-dur z “Muzyki na wodzie” Hendela. To muzyka bardzo relaksująca. Następnie będzie koncert na trąbkę Giuseppe Tartiniego. To bardzo popisowy utwór, który większość trębaczy ma w swoim repertuarze. Będzie też utwór współczesny - coś ciekawego, bo pojawi się zestaw perkusyjny – mówi dyrygent. - Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i pracuję z orkiestrą akademicką. To takie najprzyjemniejsze spotkania, ponieważ młodzi ludzie są pełni zaangażowania i energii. Chcą się rozwijać.