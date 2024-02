Śnieg pozbawił ich domu. Teraz rodzina z Nowego Krzewa potrzebuje pomocy innych

Piotr Maleszewski na co dzień opiekuje się schorowaną mamą Heleną. Mieszkają we wsi Nowe Krzewo (gm. Zawady). Do niedawna żyli we dwójkę w niewielkim, starym drewnianym domku. Niestety styczniowa pogoda sprawiła, że pod naporem śniegu dach budynku zawalił się.

- Byliśmy w środku. Nad radem usłyszeliśmy wielki huk. Zaczęło sypać się z sufitu - wspomina pan Piotr. - Na szczęście nic się nam nie stało.

Okazało się, że budynek nie nadaje się już do życia. Grozi zawaleniem, nie można więc nawet do niego wejść.

Kilka metrów dalej, na posesji stoi drugi, murowany budynek. Powstał dwa lata wcześniej. Jednak rodzina nie miała wystarczająco dużo pieniędzy by go wykończyć i się tam przenieść. Niestety do tego pana Piotra i jego mamę zmusiła teraz sytuacja.

- Nie chcielibyśmy nikomu przeszkadzać, więc całe szczęście, że mamy ten drugi dom. Nie wiem gdzie byśmy się podziali, gdyby nie on. Najlepiej być na swoim - mówi pani Helena.