Sklep socjalny w Białymstoku? Chce tego Lewica Razem Podlaskie. Jest petycja w tej sprawie

GORĄCY TEMAT Marcowe promocje w sklepach. Wyprzedaż do -50% w sklepach Biedronka. Co kupicie taniej? [Lidl, Auchan, Aldi, Kaufland, Biedronka, Netto]

Promocje w supermarketach to coś, co wszyscy lubimy. Promocje przygotowały takie sklepy jak Biedronka, Lidl, Aldi, Auchan, Kaufland, Netto czy POLOmarket. Wybraliśmy dla Was najciekawsze z nich w marcu. Ceny wielu produktów zostały obniżone o 50%. Taniej kupicie mięso, jajka, masło, owoce, mleko i wiele innych. Jeśli nie macie czasu, by przeglądać gazetki promocyjne, nic straconego. W naszej galerii znajdziecie aktualne oferty. Gdzie są największe rabaty i wyprzedaże? Takich okazji nie można przegapić. Spieszcie się jednak, bo niektóre promocje są ważne zaledwie przez kilka dni.