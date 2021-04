Białystok. Miasto rozda maseczki. Za darmo. Zobacz, ile i gdzie je odebrać [OSIEDLA, ULICE, BUDYNKI] OPRAC.: wal

Do Białegostoku trafiło ok. 1,2 mln maseczek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dziś (19 kwietnia) zostały rozwiezione do ok. 160 punktów dystrybucji. Są one zlokalizowane między innymi w białostockich szkołach, przedszkolach i żłobkach. Od jutra (20 kwietnia) chętni mieszkańcy miasta mogą bezpłatne maseczki odbierać.