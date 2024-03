Short track. Brązowy medal polskiej sztafety w mistrzostwach świata. Połowę z niej stanowili łyżwiarze Juvenii Białystok

Wspaniale zakończyły się dla Biało-Czerwonych mistrzostwa świata w short tracku w Rotterdamie. Polska sztafeta męska wywalczyła brązowy medal ustępując jedynie drużynom Chin i Korei, a wyprzedzając sztafetę holenderską.

Na początku Polacy dyktowali tempo wyścigu finałowego z gospodarzami. Później jednak Chińczycy wraz z Koreańczykami wysunęli się na prowadzenie. Holender w końcówce wyścigu przez nikogo nie atakowany upadł. Polacy mieli już pewny brązowy medal i też na trzeciej pozycji minęli metę.

– Jestem dumny z całej drużyny. Doskonale się rozumiemy, dobrze nam się razem trenuje. Na pewno mamy tak zwany team spirit. Po wyścigu podjechałem do chłopaków i powiedziałem im: Kocham Was! – mówił wzruszony Diane Sellier. – Jestem wdzięczny Polsce za to, jak mnie przyjęła i robię wszystko, by zdobywać kolejne medale w biało-czerwonych barwach.