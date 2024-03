Serce Oli z Supraśla wymaga naprawy. Dziewczyna, której dawano dwa lata życia niedawno skończyła 18 lat! Jednak nadal wymaga leczenia

Zadzwoniłam do jednego z kardiologów z jednym pytaniem: czy w sytuacji, kiedy idziemy do gabinetu na leczenie zęba to czy potrzebna jest jakakolwiek asekuracja w postaci antybiotyku? I dostałam krótką odpowiedź: Nie. I ta odpowiedź zaważyła bardzo mocno na tym, co się dalej z Olą stało - wspomina Ewa.

A stało się dużo. Dziewczyna podupadła na zdrowiu i tylko dzięki walce rodziców udało jej się wyjść z sytuacji, która realnie zagrażała jej życiu.

Ten cały czas to był koszmar. Nigdy się tak bardzo o Olę nie bałam - twierdzi Ewa. - Lekarze nie wiedzieli co Oli jest. Zbywali mnie, wypisywali ją ze szpitala tylko po to, by po chwili znów ją przyjąć. Podczas zbiórki na wyjazd do Rzymu bardzo po raz kolejny pomógł nam Paweł Małaszyński, który nadal interesuje się mocno losem Oli, już od tylu lat. I on podesłał mi namiar na profesora Kuśmierczyka, kardiochirurga z Warszawy. I z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby nie on, to Oli dzisiaj by nie było z nami. To on pokierował lekarzy, powiedział czego i gdzie szukać. I dzięki temu stan zdrowia Oli się poprawił.