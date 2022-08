Ruszyła akcja „Tornister pełen uśmiechów”. Dzieci czekają na szkolne wyprawki

„Tornister pełen uśmiechów” to coroczna akcja organizowana przez Caritas. Aby wziąć w niej udział, wystarczy dostarczyć zakupione wcześniej przybory szkolne oraz nowe plecaki do biura Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Do pomocy może włączyć się każdy, osoby prywatne, firmy, parafie i grupy przyjaciół.

– Od dwóch lat wspieramy najuboższe dzieci na Białorusi. W tym roku także dzieci na Ukrainie. Dlatego zapraszamy do włączenia się w tę akcję, aby dzieci najuboższe w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie mogły rozpocząć dobrze i z radością nowy rok szkolny – mówił ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Oprócz zakupu przyborów akcję można wesprzeć, dokonując wpłaty na konto białostockiej Caritas (66 1240 5211 1111 0000 4931 3527, z dopiskiem „Tornister”).