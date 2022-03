Rozpoczął się sezon na wypalanie traw w Podlaskiem. Strażacy codziennie notują kilkanaście interwencji [ZDJĘCIA] Tomasz Dworzańczyk

W poniedziałek 14.03.22 o godzinie 19:20 strażacy z OSP Knyszyn zostali zadysponowani do pożaru trawy w miejscowości Ogrodniki. Działania polegały na ugaszeniu pożaru przy użyciu tłumic i dwóch linii gaśniczych oraz na przelaniu wodą suchej trawy w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się ognia OSP Knyszyn Zobacz galerię (15 zdjęć)

Nie ma dnia, by podlascy strażacy nie byli wzywani do gaszenia pożaru traw w naszym regionie. Ten proceder nasila się wczesną wiosną, bo wielu rolników wierzy, że w ten sposób użyźnia glebę, natomiast w rzeczywistości niszczy ekosystem łąk. Poza tym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ogień wymknie się spod kontroli i może dojść do pożaru domów, zabudowań gospodarczych, lasów, czy jak to wydarzyło się dwa lata temu - rezerwatu przyrody.