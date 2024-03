Roman Dmowski- Idea Wszechpolska. Fundacja Obowiązek Polski zaprasza na konferencję naukową

Konferencję pt. Roman Dmowski-Idea Wszechpolska organizuje Fundacja Obowiązek Polski. Odbywa się ona w dniach 14-15 marca br. w Białymstoku i Drozdowie.

- Pragniemy w warstwie popularyzatorskiej ukazać egzegezę definicji wszechpolskości i ująć ją przez bogatą literaturę, a i praktykę działań Dmowskiego. Ukazanie tego tematu z podkreśleniem kształtowania się pojęcia idei wszechpolskiej, jego konstytuowania się na przełomie XIX/XX w jest ze wszech miar ciekawe i warte zbadania - mówi Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski.

Zdaniem Wasilewskiego, wszechpolskość– to integracja Polaków bez względu na stan społeczny i miejsce zamieszkania, jak również dążenie do jakościowego wzbogacenia poczucia patriotycznego i ukształtowania wewnętrznego imperatywu pobudzającego do działania.