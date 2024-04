Rolnik szuka żony. W nowej edycji programu udział bierze młody Podlasianin. Paweł czeka na listy od pań

Rolnik szuka żony 11

Kandydaci do programu (nie wszyscy znajdą się we wrześniu w gronie uczestników), w niedzielny wieczór opowiedzieli z ekranu telewizorów widzom o sobie, pokazali swoje gospodarstwa i opowiedzieli o swojej pracy. Podzieli się też tym, kogo szukają w programie.

Paweł z Podlasia

Rolnictwo to nie jedyna pasja Pawła. Młody Podlasianin jest też utalentowanym piłkarzem i zdobywcą medali w biegach przełajowych. Interesuje się rozgrywkami angielskiej Premier League. Lubi też spędzać czas z przyjaciółmi, zwiedzać interesujące miejsca i zajmować się zwierzętami.

- Jedyne, czego brakuje mu do szczęścia, to ktoś, z kim mógłby dzielić swoje pasje, smutki i radości, a także wybrać się na romantyczny piknik o zachodzie słońca - przyznają twórcy programu "Rolnik szuka żony".

Paweł poszukuje ciepłej i empatycznej kobiety, która zaakceptowałaby go takiego, jakim jest, oraz to, co robi. Nie ma dla niego większego znaczenia kolor włosów czy wiek, bo jak mówi, po prostu będzie wiedział, że to ta osoba. Uczciwie jednak zaznacza, że dzieci z poprzednich związków stanowią dla niego przeszkodę raczej nie do przeskoczenia. Ze swoją wybranką chciałby budować związek oparty na wzajemnym szacunku, zaufaniu, oddaniu i akceptacji.

Zobacz też: