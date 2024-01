Rolnicy. Podlasie. Nowa inwestycja u Moniki i Tomka z Pokaniewa. Już niedługo ruszy sprzedaż produktów

Mamy z czego się cieszyć. Rzutem na taśmę udało się nam skończyć remont serowarni. To był projekt bardzo długo falowy bo już w 2012 postawiliśmy na produkcje mleka A2. Od tamtego czasu włożyliśmy w to dużo pracy i serca. Nowa serowarnia to taka wisienka na torcie wieńcząca nasz projekt. W krótce oprócz mleka A2 będziecie mogli od nas kupić twaróg, masło i śmietanę - to wpis na profilu gospodarstwa Moniki i Tomka.