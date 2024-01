Rekordowa emerytura w Podlaskiem to raptem połowa najwyższej w kraju

Jak dodaje rzeczniczka, warto dokładnie przemyśleć moment przejścia na emeryturę. Im dłużej pracujemy, tym więcej odprowadzimy składek i świadczenie będzie wyższe. Każdy dodatkowy rok pracy zwiększa zgromadzony na naszym koncie kapitał i dochodzą kolejne waloryzacje. W rezultacie podstawa obliczenia emerytury wzrośnie.

- Ważne są również zarobki. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Jeden rok dłuższej pracy to nawet 15 proc. wyższe świadczenie. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę powoduje, że statystyczne średnie dalsze trwanie życia przyjęte do wyliczenia emerytury jest coraz mniejsze. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższą emeryturę – tłumaczy Katarzyna Krupicka.