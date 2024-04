Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Legią. Nie ma kartek, nie ma kontuzji. Trzeba wyjść i powalczyć o zwycięstwo

Miedzy starciem pucharowym w Szczecinie a potyczką ligową w Warszawie minie cztery dni, a Jagiellonia musiała w tym czasie wrócić do Białegostoku, zregenerować się po ciężkiej walce z Portowcami, przygotować się do starcia z Legią i pojechać do Warszawy. W międzyczasie trzeba było też przełknąć gorycz odpadnięcia w półfinale Pucharu Polski, co ma niebagatelne znaczenie dla przygotowania mentalnego Podlasian.