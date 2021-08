Przed meczem Jagiellonia - Bruk Bet. Nowicjusze ekstraklasy są groźni, a białostoczanie grają ostatnio z nimi słabo

Katastrofalnie wypadły konfrontacje Jagi z nowicjuszami w poprzednim sezonie, w którym białostoczanie nie wygrali żadnego z czterech meczów przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała i Stali Mielec (trzy remisy i porażka), a przecież potem Górale z ekstraklasy spadli, a ekipa z Mielca z najwyższym trudem się utrzymała.

Wcześniej także Jadze przytrafiały się bolesne wpadki, szczególnie w pierwszej części sezonu na własnym stadionie. Wystarczy przypomnieć kilka spotkań: Jagiellonia - Sandecja Nowy Sącz 1:3 (6.08.2017), Jagiellonia - Miedź Legnica 2:3 (26.08.2018), Jagiellonia - Raków Częstochowa 0:1 (27.09.2019), Jagiellonia - Podbeskidzie 2:2 (11.09.2020).

Jagiellonia Białystok. Wnioski po meczu z Rakowem i drugiej kolejce PKO Ekstraklasy

Skalę trudności podnosi też to, że zespoły beniaminków udanie rozpoczęły bieżącą kampanię. Z trójki nowicjuszy przegrał dotąd tylko Górnik Łęczna - 1:3 na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, a i to było to efektem głównie kapitalnych strzałów z dystansu Miedziowych - Patryka Szysza (dwukrotnie) i Saszy Żivca niż słabej postawy gości. Błyszczy Radomiak, który najpierw potrafił zremisować 0:0 w Poznaniu z Lechem, a potem w ładnym stylu pokonać 3:1 Legię Warszawa.