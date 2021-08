Jagiellonia Białystok. Taras Romanczuk wkrótce zostanie tatą. Gole dedykował synowi

- Długo czekałem na to, żeby móc to pokazać i cieszę się, że wreszcie to się stało - powiedział przed kamerami stacji Canal + Sport w przerwie spotkania z częstochowianami lider Jagi, który wraz z żoną Kataryną wkrótce oczekuje przyjścia na świat pierworodnego syna.

Urodzony w Kowelu na Ukrainie defensywny pomocnik Żółto-Czerwonych gra w Jagiellonii od siedmiu lat, ma na koncie ponad dwieście ekstraklasowych występów, ale dopiero po raz pierwszy zaliczył dwa trafienia w jednym meczu.

- Nigdy o tym nie myślałem, ale zawsze gdzieś tam w historii zostanie, że strzeliłem dwie bramki. Dla mnie jednak indywidualne osiągnięcia nigdy nie były ważne. Liczy się zespół i zawsze tak było - przekonuje zawodnik, który w listopadzie świętować będzie 30 urodziny.