Prof. Rutkowski z UMB podważa działania Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej

Białostocki lekarz wnosi o odpowiedzi na pytania o podstawę prawną działań podjętych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zapytuje też o "podstawę prawną zakazu wypowiedzi lekarzy". Przywołuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2011 r., który w jednej ze spraw stwierdził, że Polska rażąco ogranicza wolność wypowiedzi niektórym grupom zawodowym, m.in. lekarzom.

Prof. Rutkowski zarzuca też rzecznikowi, że jego działania są uwikłane w politykę:

- Trudno wyzbyć się wrażenia, że działania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Prezesa Izby Lekarskiej bezpośrednio wikłają Naczelną Izbę Lekarską w stricte polityczne decyzje Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, co może podważać zaufanie członków Izby do jej Prezesa i do Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej NIL - czytamy we wniosku prof. Rutkowskiego.