Prof. Flisiak o obniżaniu kontraktów, złych warunkach pracy i nadmiernej oszczędności

Prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zabrał głos na temat warunków płacy lekarzy z jego kliniki, które – zdaniem profesora – nie są dobre. A w zasadzie – uległy pogorszeniu. I nie ma to związku z brakiem dodatków covidowych, ale zmianami w proponowanych kontraktach.

- Nie chodzi o zabieranie pieniędzy, ale w momencie, gdy komuś kończy się kontrakt, to jest on przedłużany na mniej korzystnych warunkach – mówi prof. Flisiak. - Takich kroków nie odważono by się podjąć w trakcie pandemii, ale teraz – gdy sytuacja normuje się – już tak. Dyrekcja nie przedłuża kontraktu na tych samych warunkach, ale na warunkach zmniejszonych o 30 proc.