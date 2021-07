Pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy uratowali bocianie gniazdo zniszczone po burzy! (zdjęcia) Adrian Kuźmiuk

O bocianach przy ul. Bocianiej w Łyskach można by napisać historię. Lokum klekoczących zwiastunów wiosny jest w tym miejscu od co najmniej 37 lat, i co roku ma skrzydlatych lokatorów. Właśnie ze względu na ich stałą obecność w Łyskach, mieszkańcy nazwali jedną z ulic miejscowości – Bocianią właśnie. Jednego roku lokum biało-czarno-czerwonych gospodarzy zaatakował jastrząb, to potem nie pozostawały gniazda bez strażników-wartowników. Nie raz o to miejsce ptaki między sobą zacięcie walczyły – wygrywał najsilniejszy i on w Łyskach zostawał. W tym roku na wiosnę, w dolnych partiach bocianiej struktury zalęgły się wróble – dość szybko musiały ją opuścić. Ale prawdziwy dramat rozegrał się w czwartek 15 lipca: nawalne burze i wiatry, które przetaczały się przez Podlasie, powaliły stare drzewo, na którym zamieszkiwała 6-osobowa bociania rodzina.