Pozbądź się azbestu, dostaniesz dotację na jego transport i utylizację. W gminie Wasilków można składać wnioski

Azbest jest niebezpieczny i rakotwórczy. Jednak wciąż mamy z nim do czynienia. Nadal na wielu budynkach widzimy pokrycia dachowe z płyt azbestowych. Azbest był bardzo popularnym materiałem budowlanym w latach 60- i 70-tych. A to ze względu na swoje praktyczne walory: odporność na wysokie temperatury i mróz, a także na ogień i korozję. Okazało się jednak, że azbest jest substancją rakotwórczą. Z tego powodu od lat 70-tych ubiegłego wieku w Europie stopniowo zaczęto ograniczać produkcję eternitu. Mimo to w Polsce wciąż wiele dachów domów mieszkalnych i budynków gospodarczych jest pokrytych eternitem. A do 2032 roku w Polsce nie powinno już być wyrobów zawierających groźne minerały włókniste.

Mieszkańcy gminy Wasilków mogą ubiegać się o dofinansowanie pozbycia się azbestu. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.