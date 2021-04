Ponad 4 tys. ton azbestu do usunięcia w Białymstoku. Są na to pieniądze, ale niewielu chętnych

- Według Państwowego Zakładu Higieny, zagrożeniem dla naszego zdrowia jest pył azbestowy, w postaci włókien azbestu, wdychany do płuc. Wynika to z faktu, iż azbest przedostając się do płuc uszkadza strukturę bardzo delikatnej tkanki pęcherzyków płucnych, co może doprowadzić do zmian zapalnych a w następstwie nowotworowych w obrębie płuc i oskrzeli - mówi dr hab. Jolanta Piekut, prof. Politechniki Białostockiej z Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska.