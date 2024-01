Pożar w Zabłudowie spowodował brak prądu w mieście i utrudnienia na drodze krajowej nr 19

W nocy z 2 na 3 stycznia 2024 roku mieszkańcy Zabłudowa nie mieli prądu. Było to związane z pożarem do jakiego doszło przy ulicy Bielskiej. We wtorek, po godz. 23 zapalił się tam warsztat. Na miejsce wysłano zastępy straży pożarnej: z OSP Zabłudów, OSP Folwarki oraz PSP Białystok. Pogotowie energetyczne wyłączyło prąd. Z powodu akcji gaśniczej były też utrudnienia w ruchu na krajowej dziewiętnastce w kierunku Bielska Podlaskiego.