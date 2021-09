Podlaskie. Polska 2050 dopytuje o poziom bezpieczeństwa w regionie w związku z planowanym wprowadzeniem stanu wyjątkowego

- Warto się spytać co z tym stanem wyjątkowym się wiąże. Nie wiemy co ten stan będzie oznaczał dla mieszkańców tych 183 miejscowości i całego regionu. Osoby mieszkające przy granicy nie wiedzą czy będą mogły w ten weekend pojechać i zrobić zakupy, czy muszą się już zaopatrzyć we wszystkie niezbędne środki. Osoby prowadzące działalność turystyczną nie wiedzą czy będą mogły przez ten miesiąc tę działalność prowadzić. Jeżeli jest uzasadnienie bezpieczeństwa, ci ludzie powinni być w pierwszej kolejności poinformowani - wyjaśnia Maciej Żywno.