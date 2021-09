Stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej. Prezydent podpisał rozporządzenie. Jakie ograniczenia będą w podlaskich miejscowościach?

W związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej rząd chce wprowadzenia stanu wyjątkowego na 30 dni w części dwóch województw – lubelskiego oraz podlaskiego. W tej sprawie został skierowany wniosek do prezydenta RP Andrzeja Dudy. Prezydent podpisał rozporządzenie rządu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na pograniczu polsko-białoruskim. Po podpisie prezydenta dokument trafi do Sejmu - posłowie mają zebrać się w tej sprawie już w poniedziałek.

Co będzie oznaczało wprowadzenie stanu wyjątkowego na Podlasiu. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli wjechać np. do Białowieży, czy Kruszynian, które są wśród miejscowości objętych planowanym wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Możemy już zdradzić, że ruch turystyczny w tych miejscowościach zostanie wstrzymany. Zobaczcie w galerii, jakie jeszcze ograniczenia zostaną wprowadzone w najbliższych dniach.